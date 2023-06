Zastal sa Putina aj po začatí vojny na Ukrajine. Ten Ovečkina teraz vyznamenal

„Je to hrozná situácia. Mám v Rusku rodinu a na Ukrajine priateľov. Ale nemôžem s tým nič urobiť. Dúfam, že sa to čo najskôr skončí a všetko bude v poriadku a na celom svete zavládne mier."

„Ako Rus mám veľa ukrajinských priateľov. Vojnu nechcem. Nikto ju nechce. Hlavne, keď ide o tak blízkych ľudí. Ťažko sa na to pozerá, najmä, keď žijete tak blízko Ukrajiny. Je to nebezpečné, ľudia umierajú. Ľudia, čo tam žijú, tiež nechcú vojnu. Chcú mať dobrý život ako my.“

„Nechcem vojnu. Rusi a Ukrajinci sú blízki ľudia, no teraz sme vo vojne. Tak to je,“ povedal v septembri 2014 pre ESPN.

Kyjev tvrdí, že od začiatku invázie z februára 2022 bolo do Ruska deportovaných viac ako 19-tisíc ukrajinských detí, z ktorých boli mnohé údajne umiestnené do náhradných rodín či inštitúcií. Moskva tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že deti zachránila pred hrôzami vojny.

NHL ani Washington Capitals nijako ruských hráčov nepostihujú. Vlani v marci písali americké médiá, že Washington požiadal svojho kapitána, aby si na instagrame zmenil profilovú fotografiiu a stiahol snímku s Putinom.

Ovečkin to odmietol. Podľa Emily Kaplanovej z televíznej stanice ESPN sa vraj obhajoval tým, že by to bol signál proti Putinovi a vystavil by tak svoju rodinu nebezpečenstvu.

V utorok mu Putin jeho vernosť oplatil.