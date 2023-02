Mešárova delovka skoro pretrhla sieť. V juniorke skóroval aj Molnár

NEW YORK. Hokejový útočník Filip Mešár skóroval po prvýkrát v mesiaci február. V zápase proti London Knights strelil dva góly.

Rangers, hoci tri razy vyhrávali o dva góly, nedotiahli dobre rozohraný zápas do víťazného konca. "Rytierom" podľahli 4:5.

V OHL nastúpil aj Ondrej Molnár. Jeho tím Erie Otters vycestoval do Saginawu. Molnár v 56. minúte stretnutia vyrovnával na 3:3, no súper sa pozviechal a do konca základného hracieho času strelil rozhodujúci gól Mancini.

Vo Western Hockey League do zápasového diania prehovorili Jozef Viliam Kmec a Róbert Bačo. Obaja oslávili výhru, prvý menovaný k nej prispel asistenciou.