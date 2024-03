VIDEO: Mladý bitkár to prehnal. Súpera trafil lakťom do hlavy, dostal dištanc

NEW YORK. Oddelenie pre bezpečnosť hráčov NHL suspendovalo útočníka New Yorku Rangers Matta Rempeho na štyri zápasy za faul lakťom v nedávnom zápase proti New Jersey Devils.

Mladík ho nedohral potom, čo úmyselne zasiahol súperovho obrancu Jonasa Siegenthalera. Švajčiar musel zo zápasu odstúpiť.

VIDEO: Faul, za ktorý bol Rempe suspendovaný