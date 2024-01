VIDEO: Fleury išiel na striedačku, ale vrátil sa, hodil sa do strely a naštartoval obrat

Hra sa ale rýchlo otočila a ešte predtým, ako Fleuryho vystriedal ďalší hráč, sa Columbus chopil puku a vyrazil dopredu. 39-ročný brankár okamžite reagoval a začal sa vracať do brány.

Keď videl, že dokorčuľoval to nestíha, hodil sa do strely Danfortha a vyrazil ju mimo brány. Po úžasnom zákroku išiel opäť rýchlo na striedačku, jeho spoluhráči sa chopili puku a mierili do útočného pásma.