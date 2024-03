VIDEO: Gól bývalého hráča Trnavy valcuje internety. Strelil ho proti tímu Sýkoru

BRIDGEPORT. Miešanie puku cestou k bráne, prestrčenie hokejky pomedzi nohy, nekompromisné zakončenie a oslavy so spoluhráčmi.

Navyše autorom gólu bol hokejista, ktorého kariéra nesie zaujímavú slovenskú stopu.

Ruslan Išakov v minulosti odohral jeden a pol sezóny v Trnave, za ktorú v sezóne 2016/17 nazbieral v 44 zápasoch výborných 104 bodov (42+62) a s 18-bodovým náskokom bol najproduktívnejším hráčom slovenskej extraligy dorastu.

V roku 2018 si ho na drafte NHL vybral v 2. kole z celkovej 43. pozície New York Islanders, na ktorého farme je momentálne najproduktívnejším hráčom.

Ak by sa tento 173-centimetrový útočník raz dočkal debutu v NHL, stal by sa druhým zahraničným hráčom, ktorý sa cestou do najlepšej ligy sveta zastavil v slovenskej extralige dorastu.