MacKinnon prekonal ďalší zápis Šťastného, hrdina Floridy sa zaradil medzi elitu

Colorado triumfovalo na ľade Winnipegu 5:2 aj vďaka asistencii Nathana MacKinnona. Tá bola jeho 58. v kariére v play off, čím sa v historickej klubovej tabuľke osamostatnil na štvrtom mieste a prekonal zápis Petra Šťastného.

NEW YORK. Jedným z hrdinov nočného programu 1. kola play off hokejovej NHL bol Carter Verhaeghe, ktorý v predĺžení rozhodol o triumfe Floridy nad Tampou Bay 3:2.

"Sú to fantastickí hráči. Je to niečo šialené, že sa moje meno spomína spolu s nimi," vravel Verhaeghe.

"Vždy, keď zápas dospeje do predĺženia, sme plní sebavedomia. Vieme, že sa duel môže nakloniť na ktorúkoľvek stranu a na konci dňa je to o jedinej strele, no niekto musí vytvoriť finálnu akciu," dodal v rozhovore pre oficiálny web súťaže.

Panthers aj vďaka nemu vedú v sérii už 2:0 na zápasy.

VIDEO: Gól Cartera Verhaegheho