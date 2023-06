Volali ho prekliatie či rakovina. K Stanley Cupu má bližšie ako odveký rival McDavid

Z obrovského talentu sa v posledných rokoch stala opomínaná osobnosť. Miestami musel okrem kritiky znášať posmešky a okúsil aj ťažké zdravotné skúšky. No dnes je tam, kde by chceli byť mnohé iné hviezdy.

Iracionálny vinník

Sezóna 2021/22. Vegas do nej vstúpili ako každoročne – s ambíciou postúpiť do play-off a v ňom zamútiť vody.

Po základnej časti prežívali veľké sklamanie. S 94 bodmi sa stali prvým nepostupujúcim mužstvom s trojbodovým mankom.

Fanúšikovia sa predbiehali pri hľadaní vinníka. Našli sa racionálne dôvody a potom tie, ktoré s rozumom nemali priveľa spoločného.

Nejeden prst tak ukázal aj na Jacka Eichela. Ten prišiel do klubu na začiatku onej sezóny z Buffala. Mal byť dôležitou posilou s extra motiváciou. Golden Knights predtým zakaždým postúpili do vyraďovacích bojov, on na prvé zápasy v najdôležitejšej časti sezóny stále čakal.

Otázkou bolo, ktorá séria sa natiahne. Bola to tá nelichotivá. A Jack Eichel si vyslúžil hanebné prívlastky ako prekliaty muž či rakovina kabíny.

Hoci si predtým prešiel vážnym zranením a nutnosťou náročnej operácie, stále bol považovaný za kontroverznú postavu.