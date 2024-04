Viac asistencií nemal žiadny obranca. Werenski vytvoril rekord Columbusu

NEW YORK. Kanadský hokejista Luca Del Bel Belluz zažil v noci na stredu vydarenú premiéru v NHL, keď sa presadil hneď vo svojom prvom zápase v drese Columbusu.

"Je to jeden z momentov, na ktorý sa nezabúda," uviedol pre nhl. com. Stal sa ôsmym hráčom v histórii klubu, ktorému sa podarilo skórovať v prvom stretnutí v profilige.

Stalo sa to len dvanásť sekúnd po tom, čo naskočil na ľad z trestnej lavice, keď si odsedel tímový trest za príliš veľa hráčov.

V 6. minúte stretnutia dosiahli prvý z dvoch gólov a bol to jeho 300. bod v NHL. Stal šiestym hráčom v histórii Blue Jackets, ktorý prekonal túto hranicu.

"Je skvelé skončiť sezónu víťazstvom. Som rád, že sa nám to podarilo pred domácimi fanúšikmi, ktorí nám vytvorili úžasnú atmosféru," uviedol Werenski.

Pridal sa k Rickovi Nashovi (547), Camovi Atkinsonovi (402), Booneovi Jennerovi (364), Nickovi Folignovi (334) a Davidovi Výbornému (317). Columbus nepostúpil štvrtýkrát v rade do play off.

Prvý gól v profilige dosiahol aj český útočník Jiří Smejkal v drese Ottawy. V polovici duelu na ľade Bostonu otvoril skóre zápasu a nasmeroval Senators k triumfu 3:1.

"Keď som videl obrancu Erika Brannstroma prechádzať cez modrú čiaru, vedel som, že ma tam nájde. Padlo to tam a je to skvelý pocit." Pre Smejkala to bol prvý gól v dvadsiatom zápase, na konte má aj jednu asistenciu.