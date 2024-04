Neustále sa zlepšuje, má hokejovú inteligenciu, vyzdvihol tréner hrdinu Vancouveru

Joshua odohral iba druhý duel, odkedy sa vrátil do zostavy po 18-zápasovej absencii pre zranenie ruky.

NEW YORK. Americký hokejista Dakota Joshua sa dvoma gólmi výrazne podieľal na víťazstve Vancouveru nad Anaheimom (3:2) v nedeľňajšom zápase zámorskej NHL.

Jeho prvé presné zásahy po zranení do siete "káčerov" vyšvihli Canucks na hranicu 100 bodov. Zaujal najmä jeho prvý gól v presilovej hre, keď sa presadil efektným spôsobom s hokejkou medzi nohami.

"Bolo to moje prvé dlhodobejšie zranenie. Najskôr to bolo ťažké, snažil som sa ponáhľať a vrátiť sa skôr, ale potom som si uvedomil, že to bude aj tak nanič. Poučil som sa z toho," povedal Joshua, ktorý sa na stabilného člena v profilige vypracoval až pod vedením Toccheta.

Počas prípravného kempu mal však dostať napomenutie za nedostatočnú kondíciu a kouč Canucks ho v novembri vynechal zo zostavy ako zdravého náhradníka.