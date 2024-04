Černák s istým postupom do play-off, Arizona zažila nezabudnuteľný večer

NEW YORK. Hokejisti Edmontonu spolu s Torontom a Tampou Bay v tíme so Slovákom Erikom Černákom majú po dueloch v noci na sobotu istý postup do play-off NHL.

Oilers potvrdili miestenku priamo na ľade, keď zdolali Colorado 6:2. Maple Leafs a Lightning k tomu pomohli prehry Washingtonu, Detroitu a Philadelphie.

Veľký večer majú za sebou hráči Arizony, ktorí strelili šesť gólov v tretej tretine proti Vegas a otočili z 1:4 na 7:4.

Edmonton postúpil piatykrát v rade do play-off a v šiestej z uplynulých ôsmich sezón. Proti Avalanche sa o to gólovo zaslúžili hviezdny Connor McDavid a Evander Kane, každý z nich mal po dva presné zásahy.