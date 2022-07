Prehľad z trhu NHL: Najväčšia ryba šokovala, Vegas darovali hviezdu zadarmo, obri zarobia

NEW YORK. NHL je z pohľadu viacerých fanúšikov nudná v porovnaní s ostatnými severoamerickými ligami. Nie samotným športom, ale udalosťami pomimo. Výmenami, kauzami či marketingom.

Od svojho vstupu do NHL v sezóne 2014/15 má viac bodov len päť hráčov – McDavid, Kane, Crosby, Draisaitl a Marchand.

Gaudreau vyhlásil, že odchod z klubu Flames nie je o peniazoch.

„Rozhodli sme sa, že vrátiť sa do Calgary by nebolo to najlepšie,“ povedal Američan.

Johnny Hockey, ako ho prezývajú, chcel ísť bližšie k domovu. Pochádza z mesta Salem v štáte New Jersey, avšak od malička fandil Philadelphii Flyers, ktorý je najbližšie. Do Wells Fargo Center to má z domu na približne 45 minút autom.

Hviezdy forvard išiel na trh s očakávaním ponúk. Najlogickejšia by bola Philadelphia, ale spomínalo sa aj New Jersey či New York Islanders.

Flyers v ponuke zlyhali. Nedokázali si upratať miesto pod platovým stropom a na ich fanúšika z detstva im nezvýšili financie.

Uprostred správ o tom, že je to medzi Devils a Islanders prišiel insider Elliotte Friedman s novinkou, že Gaudreau mieri do Columbusu. Bol to šok pre mnohých, ale niečo, čo NHL potrebuje. Veľká hviezda spravila nečakané rozhodnutie.