Hviezdičky s veľkými očakávaniami? Anaheimu hrozí, že začne sezónu bez kľúčových hráčov

ANAHEIM. Klub Anaheim Ducks ešte nemá uzatvorenú súpisku pred sezónou 2023/24. Hlavným dôvodom sú dvaja mladíci.

Útočník Trevor Zegras ani obranca Jamie Drysdale zatiaľ nepodpísali nové zmluvy. A podľa insidera Pierrea LeBruna ich rokovania s klubom nevedú k dohode.

Obaja sú obmedzene voľní hráči. Práva na nich teda vlastní Anaheim, avšak ak by nepodpísali zmluvy do decembra, v nasledujúcej sezóne by si vôbec nezahrali.

Zegras a Anaheim sa dohodli, že zmluva môže byť trojročná. Majú však diametrálne odlišné predstavy o platovom ohodnotení. Drysdale si do Kalifornie zavolal agenta, aby z patovej situácie pomohol vyjsť.