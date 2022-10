Hviezdny Makar a komplexné Calgary. Ktoré tímy majú najlepšie defenzívy v NHL?

Hlavnou tvárou tejto šestky je Victor Hedman. Robustný Švéd patrí k najlepším obrancom na svete. Už šesť rokov v rade bol finalistom nominácie na Norris Trophy pre najlepšieho obrancu sezóny, teda patril medzi troch najlepších. Žiaden z obrancov posledných rokov sa v absolútnej špičke takto dlho nedrží. Napriek tomu Hedman túto trofej vyhral len raz, v roku 2018.

On je hlavným pohonom tejto defenzívy, a to napriek tomu, že jeho partnermi bývajú hráči, ktorí kvalitou patria skôr do tretieho páru. Počas posledných troch sezón s ním najčastejšie nastupoval Čech Jan Rutta, predtým to bol Dan Girardi, Jake Dotchin a teraz by to mal byť Cal Foote. Žiadne hviezdne obsadenie do prvého páru a Hedman aj tak exceluje.