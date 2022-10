Nechýba ani Slovák. Najlepšie brankárske dvojice sú v New Yorku

Nešlo o to zaradiť najlepších brankárov, ale najlepšie dvojice. Ťažšie preto bolo zoradiť dvojice, v ktorých je jeden z brankárov výnimočne dobrý a druhý zaostáva.

Redakcia Oh my Hockey hlasovala a vybrala päť najlepších brankárskych tandemov NHL. Každý z piatich hlasujúcich vytvoril vlastný rebríček.

NEW YORK. Hokejový brankár má najťažšiu úlohu. Hrá celý zápas a v porovnaní s korčuliarmi nemá pauzu. Má najviac práce. Jeho chyby vidieť viac ako hrúbky ostatných. Pre kluby v NHL je dvojica, ktorá bude stáť za celým tímom, veľmi dôležitá.

Ťažko v NHL nájdeme tandem, ktorý by mohol mať vyrovnanejšie využitie.

Swayman aj Ullmark začínali zhodne v 39 zápasoch a zasiahli do 41 stretnutí. Ullmark dokázal vyhrať 26 z nich, Swayman 23.

Jeremy Swayman hokejovú verejnosť zaujal už rok predtým, keď dostal možnosť pozrieť sa do NHL na desať zápasov. Jediný aktívny hráč NHL pochádzajúci z Aljašky vyhral sedem z nich a chytil až 94,5 percent striel.

Do ročníku 2021/22 nastúpil dvadsaťtriročný brankár klasifikovaný ako nováčik.

Viac priestoru ako jeho kolega dostal až v play off, kde odchytal päť zo siedmich zápasov. Práve on by mal postupne prebrať väčšiu porciu zápasov aj v základnej časti.

Predošlá sezóna priniesla aj komplikácie. Musel sa sťahovať aj do AHL, kde ho vytlačil Tuuka Rask, ktorý ale v tíme vydržal len štyri zápasy.