Finále pokračuje v Třinci. Marcinko prezradil recept na úspech

„Musíme pracovať, drieť a makať celých šesťdesiat minút. Samozrejme, chceme sa tlačiť do bránky a vytvárať si príležitosti, aby sme mali väčšiu šancu na úspech,“ uviedol 34-ročný rodák z Popradu na klubovom webe "oceliarov".

Po dueloch v hlavnom meste sa séria za stavu 2:2 presúva do Werk Areny.

Marcinko je rád, že Třinec bude hrať piaty zápas doma, no upozorňuje na to, že obe mužstvá už vo finálovej sérii pred vlastnými fanúšikmi zakopli.

"Vždy ide o to, čo predvádzate na ľade a ja som presvedčený o tom, že do toho dáme všetko, čo je v nás. A hlavne ide o to, aby sme taký výkon podali celých šesťdesiat minút," zdôraznil skúsený center.

V doterajších dvanástich stretnutiach play-off zaznamenal Marcinko päť bodov za dva góly a tri asistencie. Okrem toho má 12 trestných minút a jednu mínusku.

Třinec sa zo zisku majstrovskej trofeje v českej extralige dovedna trikrát, ostatný raz v uplynulej sezóne 2020/2021. Sparta má na konte o jeden český titul viac.