Košičania spomínali na Ceca: Najviac sme sa nasmiali, keď kupoval matrac

„Spomínam si, že si raz bol kúpiť matrac do postele. Nevedel ho nijakým spôsobom napasovať do auta. Napokon ho dal na strechu. Z okien trčali štyri ruky z každej strany, ktoré matrac držali. Občas dokázal vymyslieť neskutočné veci,“ zaspomínal s úsmevom Deyl.

„Na Ceca mám iba pozitívne spomienky. Bol to skvelý chlapík do partie,“ povedal košický obranca Radek Deyl, ktorý prezradil aj jednu vtipnú historku.

„Mal vždy veľa práce, ale zvládal to naozaj dobre. Ťažko si vysvetliť, prečo sa to stalo,“ povedal Šedivý, ktorý za najkrajšie spoločné chvíle označil pôsobenie v Piešťanoch.

„Prišiel za nami do šatne prezident klubu a oznámil nám to. Bol to pre nás obrovský šok. Pár dní dozadu sme verili, že sa Boris Sádecký prebudí a bude medzi nami.

Ani Michalovčanom sa na zápas v Košiciach nenastupovalo ľahko.

„Sme profesionáli. V živote sa dejú aj takéto nepríjemné veci. Ťažko sa však o tom hovorí,“ neskrýval smútok michalovský obranca Miroslav Macejko.

Víťazstvo 2:1 v derby zariadil nádherným gólom jeho spoluhráč Janne Keränen v predĺžení.

Fínsky útočník sa efektnou otočkou zbavil brániaceho hráča Košíc a po tom, ako si položil brankára Andreja Košarišťana, skóroval z bekhendu.

„Snažil som sa nakorčuľovať v rýchlosti do útočného pásma. Keď som videl, že je predo mnou len jeden hráč súpera, skúsil som kľučku a vyšlo to. Priznám sa, že som sa o to už pokúšal vo Fínsku, ale tam sa to nikdy neskončilo gólom,“ pousmial sa Keränen.