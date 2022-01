Kanaďana v drese Banskej Bystrice teší prvá nula, Poprad nemal šancu

"Bol to zápas, z ktorého máte pocit, že ho od začiatku do konca kontrolujete. Ani raz som si nemyslel, že máme nejaké problémy.

Čo sa týka výkonnosti, trošku to trvalo po mojom návrate, pokým sa človek do toho dostane, ale už je to dobré," povedal 38-ročný bek, ktorý pod Urpínom pôsobí už siedmu sezónu.

"Nepúšťali sme súpera do nejakých šancí a keď sme ho aj pustili, tak to Weninger vychytal. Je dobré, že už viac kontrolujeme hru, neodpaľujeme puk len-tak od seba, to prináša ovocie.

Popradčania majú útlm

Popradčania pohoreli v Banskej Bystrici na ofenzíve. Hoci pred nedeľným duelom trikrát za sebou bodovali, v uplynulých stretnutiach príliš veľa gólov nestrieľajú.

"Málo sme v Banskej Bystrici strieľali. Viac sme vymýšľali, ako by sme mali. Treba hrať priamočiaro. Vo všeobecnosti sa posledné zápasy trápime v koncovke.

Chcelo by to streliť aj nejaké špinavé góly a potom by nám to mohlo začať padať," uviedol útočník Popradu Samuel Petráš, ktorý mal v nedeľnom zápase dve dobré možnosti. Pri jednej z nich objasnil príčinu neúspechu:

"Samo Mlynarovič mi výborne prihral, tieto veci trénujeme, vychádzajú nám, mne osobne tiež. Trafil som to kúsok do vyrážačky, no hokej je aj hra centimetrov, tie teraz chýbali k tomu gólu."

Popradčania budú hrať s Banskou Bystricou znovu už v utorok na domácom ľade. Pôjde o dohrávku z minulého roka.