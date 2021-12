Nech sa bijú tí, čo chcú. Na Vianoce chcem hrýzť svojimi zubami, smial sa Kubka

BANSKÁ BYSTRICA. Banskobystričania mohli hrať aj ďalších 60 minút a aj tak by zrejme gól nestrelili. V decembri to bol už ich tretí domáci zápas bez streleného gólu, hoci mali niekoľko dobrých možností na skórovanie. Zvolen však podal výborný výkon (vyhral 4:0, pozn. red.), s ktorým boli všetci v jeho tíme spokojní. Droppa odpoveď za milión nepozná "Trpíme v koncovke. Mali sme šance, niekoľkokrát sme ich zavreli v pásme, ale kto nedá gól, ten nevyhrá zápas," zhrnul Alex Výhonský. Po dobrom výkone a výhre 3:2 proti Košiciam "barani" nenadviazali na duel spred dvoch dní. Čím to môže byť?

"To je otázka za milión. Keby sme vedeli odpoveď, tak ju použijeme, ale nevieme a je to proste tak... Vyhráme, prehráme na nulu, vyhráme, zase prehráme na nulu. Netuším, čím to je. Proti Zvolenu sme mali málo striel, ale šancí bolo dosť. Musíme dať gól, bez neho sa nedá vyhrať. Zvolen je výborný tím, mal šance. Tak ako Rahm podržal ich, Evan podržal nás v tom, že sme tých gólov nedostali viacej. To je fakt," hovorí tréner Ivan Droppa. "Zverencom som po zápase povedal, že nemôžeme mať výsledky ako na hojdačke. Zo šancí musíme dávať góly. Bez toho sa nepohneme ďalej," uvedomuje si Droppa.

Užite si Vianoce Naopak, Zvolen bol spokojný a jeho hráči to neskrývali: "Tréner nám povedal: 'užite si tento zápas, získajte tri body a majte pekné Vianoce'. My sme to splnili a ideme chvíľu oddychovať," netajil spokojnosť Tomáš Török. Práve on uzavrel skóre na konečných 4:0, ranou v presilovke. Krátko po skončení zápasu svietil v oficiálnom zápise ako autor gólu Oldrich Kotvan, nakoniec sa to správne zmenilo.

"Nebláznite, na tento moment som čakal dlhšie," usmieval sa Török. Pritom sa do powerplay svojho mužstva dostal náhodou: "Zranil sa Zuzin, čiže som dostal jeho rolu. Bola to improvizácia, ale vyšlo to a podarilo sa nám aj skórovať." Spomínaný Zuzin sa večer po zápase podrobil vyšetreniam. Kubka chce jesť vlastnými zubami Na krásne sólo sa v druhej časti hry odhodlal obranca Branislav Kubka. Zavŕšil ho druhým gólom v sezóne, pričom v predošlých troch zaznamenal vždy zhodne po jednom. "Je to typická bagová situácia, to hráme často, tak som si to dovolil. Videl som priestor, preto som to skúsil. Máme tri body, pekné Vianoce pred nami," spokojne skonštatoval. Už za rozhodnutého stavu 4:0 pre Zvolen sa snažili Banskobystričania vyprovokovať protihráčov. Rukavice zhodili najskôr Jéremy Roy a Mitchell Fossier, obranca HKM vyšiel z pästného súboja ako víťaz.

"Prehrávali sme, medzi tímami panuje rivalita. Nechceme, aby si niekto myslel, že od nás si body odnesie len tak. Síce bolo rozhodnuté, no aspoň sme chceli, aby to pocítili," konštatoval americký útočník HC ´05. Na Slovensko pricestovali aj jeho rodiča, preto si Vianoce užije v kruhu najbližšej rodiny. Ubehlo len niekoľko sekúnd a došlo k ďalším bitkám. Alex Výhonský sa pustil do Oldricha Kotvana, Gilbert Gabor to chcel skúsiť na Mareka Viedenského, ten záujem nejavil. Rovnako tak ani Tomáš Török pri náznaku od Dmitriho Kostromitina. Zvolenčania zachovali rozvahu. "Sme šťastní, že berieme tri body. My sme im dali jasnú správu, že hokej sa hrá na góly. Toto možno k tomu patrí, snažili sa niečo vyprovokovať. Chápem aj druhú stranu, ale výsledok hovorí za všetko. Tréner nám dali pokyny, aby sme boli pokojní, poslúchli sme ho," zhrnul Török. "Chcel by som vyjadriť Kotvanovi rešpekt. To patrí k hokeju, hrá sa do konca. Boli tam vypäté emócie. My nemôžeme ukázať, že poľavujeme. Za každú cenu musíme hrať do konca," ponúkol svoj pohľad Alex Výhonský.