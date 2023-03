Najlepší Európania v histórii NHL? Sú medzi nimi traja Slováci

NEW YORK. Slováci sú treťou najpočetnejšou národnosťou v tíme najlepších Európanov všetkých čias v NHL. Rozhodla o tom kanadská televízia Sportsnet.

Do výberu 26 mien sa zmestili tri slovenské. Do obrany si hlasujúci vybrali Zdena Cháru, do útočných radov Petra Šťastného a Stana Mikitu.