Z odchodu od reprezentácie je sklamaný. Tartaľ je v Prešove spokojný, má jasný cieľ

TIBOR TARTAĽ je aktuálne trénerom HC Prešov. Koniec reprezentácii ho sklamal, no v rodnom meste našiel nové výzvy z hokejového i osobnostného hľadiska. Po prvýkrát trénuje mužov a s manželkou a deťmi konečne môže sláviť Vianoce.

V kabíne aj pred kamerami a mikrofónmi opakoval, že chce vidieť identitu, obetu, tímovosť, bratstvo. A vďaka týmto kvalitám vytvorilo mužstvo okolo Dvorského či Pekarčíka také silné spomienky, že mu dodnes vháňajú slzy do očí.

Momenty z apríla 2023 má dodnes v čerstvej pamäti. Ako hlavný tréner stál na striedačke, keď slovenské hokejové talenty bojovali o medailu z MS do 18 rokov po dlhých 20 rokoch.

Prešov má za sebou vydarenú prvú štvrtinu základnej časti, patrí mu druhé miesto v SHL a postúpil medzi posledné štyri mužstvá v Slovenskom pohári. V posledných zápasoch sa však tímu nedarí podávať konzistentné výkony. Čomu to pripisujete?

Určite nás teší vydarený vstup do sezóny, a to nielen výsledkovo, ale predovšetkým z hernej stránky. Vnímam pozitívne, akou cestou ideme. Myslím si, že v tíme je veľa mladých hráčov, ktorí nemajú skúsenosti hrať pod tlakom výsledku. Výsledková konzistentnosť je o hráčskej vyzretosti a skúsenosti z predchádzajúcich organizácii, ktoré mali len tie najvyššie ciele.

V prvých 11 zápasoch sme zvíťazili osemkrát a len trikrát sme stratili body. Pre hráčov je dobré, že po období, keď išlo všetko hladko, prišli takéto momenty. Súperi nás vnímajú ako lídra, poctivo sa na nás pripravujú. Je to veľmi dobrý proces pre náš tím, aby sme sa stali ešte silnejšími.

Takže z dlhodobého hľadiska túto nekonzistentnosť nevnímate ako zásadný problém?

Vôbec nie. Keď sa pozeráme na play-off, je to pre nás skvelé, prínosné obdobie. Samozrejme, každý deň musíme tvrdo pracovať a zlepšovať sa a učiť tím nielen výsledkovej, ale aj hernej konzistentnosti.

Spomenuli ste, že príprava tímov na vás je prepracovanejšia.

Je to pekne vidieť aj na vyjadreniach trénerov po vzájomných zápasoch. Každý zdôrazňuje, že prišiel silný tím, líder súťaže, tím, ktorý chce postúpiť. To nasvedčuje tomu, že koncentrácia protivníka proti nám je vyššia než bola na začiatku. A presne to potrebuje náš tím, hrať pod tlakom výsledku každý zápas, pretože play-off znamená hrať pod tlakom a v osobnom nekomforte.