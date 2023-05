Zväz vraj nechce pustiť Košice do Ligy majstrov, do súťaže sa pritom už prihlásili

Košice majú čas do piatka

Predstavitelia HC Košice ešte v minulom týždni absolvovali stretnutie so zástupcami hokejovej Ligy majstrov a potvrdili svoju účasť v súťaži.

V žrebovacom koši je slovenský šampión s českými Vítkovicami, írskym Belfastom, francúzskym Rouenom, nórskym Stavangerom a dánskym Aalborgom.

Žreb rozdelí 24 klubov do štyroch skupín. Košičanom by hrozila pokuta 125-tisíc eur, ak by sa snažili oklamať CHL a napriek nevyriešeným sporom so zväzom štartovať v súťaži.

Prezident CHL Jörgen Lindgren im dal čas do piatka, aby túto záležitosť uzavreli. Informoval o tom oficiálny web HC Košice.