Česi si zahrajú o bronz: Odchádzame porazení, ale so zdvihnutou hlavou

"Bolo to o jednom góle, ktorý sa dnes priklonil k súperovi. Odchádzame porazení, ale povedal som hráčom, že so zdvihnutou hlavou."

Zápas rozhodla chyba

V semifinále strelil svoj prvý gól na šampionáte. Na tom má dokopy 8 osem bodov, spolu s Jiřím Kulichom vedú produktivitu tímu.

"Bol to taký náhodný gól. Dostal som to medzi kruhy, hodil som to na bránu a našťastie to tam spadlo. Ale radšej by som bol, keby som ho nedal a vyhrali by sme," vyhlásil.

V 7. minúte otvoril skóre. Švédi potom otočili zásluhou Lindsteina a Sandina-Pellikku. V 28. minúte vyrovnal na 2:2 Tomáš Cibulka, obranca, ktorý skóroval aj vo štvrťfinále.

V treťom dejstve sa už presadzovali len Švédi, konkrétne dvojgólový Lekkerimäki a Östlund.