Zadarilo sa šestnástke. Domáce Švajčiarsko zdolala tesným rozdielom

/zdroj: hockeyslovakia.sk/:

Michal Blanár, tréner SR 16: "Do zápasu sme vstúpili veľmi dobre a už v piatej minúte sme viedli o dva góly. Švajčiari si potom vzali oddychový čas, ale chlapcov sme nabádali k tomu, aby pokračovali v stanovených veciach. Snažili sme sa rýchlo posúvať puky a pomáhať si v súbojoch. Chlapci však začali robiť aj chyby a dostávali sme sa pod tlak. Napriek tomu sme strelili tretí gól. Následne však domáci znížili a vrátili sa do hry. V druhej tretine sme sa vrátili k nášmu plánu a obaja brankári držali svoje mužstvá. V záverečnej časti sme neubránili oslabenie, ale potom sme si to už dobre kontrolovali a vybojovali sme cenné víťazstvo. Zajtra nás čaká ťažký zápas, ktorý bude o nastavení hláv a srdiečku. Už proti Švajčiarom niektorým chalanom dochádzali sily, ale zápas proti Česku je tradične spojený s veľkou motiváciou. Nie je ľahké odohrať štyri zápasy za štyri dni, ale som presvedčený o tom, že chalani do toho dajú všetko a zabojujú za Slovensko."