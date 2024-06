Studeničov tím pokračuje v spanilej jazde, od postupu do finále ho delí jedna výhra

NEW YORK. Slovenský hokejový obranca Samuel Kňažko zaznamenal jednu asistenciu v treťom dueli semifinále play off nižšej zámorskej AHL, jeho Cleveland však podľahol doma Hershey 2:6.

Hershey vedie v sérii finále Východnej konferencie už 3:0 na zápasy a jedno víťazstvo ho delí od postupu do boja o Calderov pohár.

Blízko k postupu do finále play off je aj Coachella Valley Firebirds v kádri so slovenským útočníkom Mariánom Studeničom.