Gólové hody. Bude v NHL najviac stobodových hráčov od čias Gretzkého a Lemieuxa?

NEW YORK. Sto bodov je magický míľnik, ktorý každý rok v NHL dosiahne len tá najužšia špička hráčov, ak vôbec niekto. Sezóna 2021/22 môže byť špeciálna. Viacerým hokejistom sa totiž darí nad očakávania. Padá veľa gólov a hrá sa rýchly hokej. Existuje šanca, že hráčov s trojciferným číslom v tabuľke produktivity, bude najviac za posledné roky, či dokonca desaťročia? V histórii NHL dosiahli hráči sto bodov v jednom ročníku 284-krát. Osemkrát sa o to pričinili aj Slováci. Naposledy v sezóne 2006/07 Marián Hossa v drese Atlanty, zvyšných sedem má na konte Peter Šťastný.

Za posledné roky sa situácia vyvíjala nasledovne:

Sezóna Počet stobodových hráčov Hráči Poznámka 2020/21 1 McDavid Skrátená sezóna - 56 zápasov 2019/20 1 Draisaitl Skrátená sezóna - 71 zápasov 2018/19 6 Kučerov, McDavid,

Kane, Draisaitl,

Marchand, Crosby

2017/18 3 McDavid, Giroux,

Kučerov

2016/17 1 McDavid

2015/16 1 Kane

2014/15 0



2013/14 1 Crosby

2012/13 0

Výluka - 48 zápasov 2011/12 1 Malkin

2010/11 1 D. Sedin

2009/10 4 H. Sedin, Ovečkin,

Crosby, Bäckström

2008/09 3 Malkin, Ovečkin,

Crosby

2007/08 2 Ovečkin, Malkin

2006/07 7 Crosby, Thornton,

Lecavalier, Heatley,

St. Louis, Hossa,

Sakic

2005/06 7 Thornton, Jágr,

Ovečkin, Heatley,

Alfredsson, Crosby,

E. Staal

2003/04 0



2002/03 3 Forsberg, Näslund,

Thornton

2001/02 0



2000/01 2 Jágr, Sakic

1999/00 0



1998/99 3 Jágr, Selänne,

Kariya

1997/98 1 Jágr

1996/97 2 Lemieux, Selänne

1995/96 12 Lemieux, Jágr, Sakic,

Francis, Forsberg,

Lindros, Kariya,

Selänne, Mogiľnyj,

Fjodorov, Weight,

Gretzky

Najviac za dvadsaťšesť rokov? Obdobia individuálnej produktivity sa striedali. Od rokov 2010 až po 2017 bolo sto bodov veľmi výnimočných, podobne ako na prelome tisícročí. Úrodné boli naopak sezóny 2005/06 a 2006/07. Z aktívnych hráčov často tento míľnik dosiahli Crosby, Ovečkin, Thornton, Malkin a aj McDavid. Produktivita sa začala rozbiehať aj v posledných rokoch, ale zastavili ju skrátené sezóny kvôli covidu. Dvojciferné číslo stobodových hráčov si NHL pamätá naposledy z ročníka 1995/96. Bola to posledná stobodová sezóna pre najlepšieho hokejistu všetkých čias – Wayna Gretzkého. Prebiehajúca sezóna nám núka otázku, či bude v NHL viac stobodových hráčov ako sedem. Teda najviac od roku 1996.

Wayne Gretzky. (Autor: archív TASR/AP)

Deväť s potrebným tempom Nachádzame sa tesne za polovicou sezóny a už jedenásť hráčov získalo päťdesiat bodov. Ak chce hráč dosiahnuť stovku, musí v priemere zbierať 1,22 bodu na zápas. To za predpokladu, že odohrá všetkých 82 zápasov. Je jasné, že sa to všetkým nepodarí, avšak koľko hráčov boduje takýmto tempom?

Z tých, ktorí odohrali aspoň desať zápasov, je ich až 15. Ak by teda s produktivitou vydržali a hrali celú sezónu, stovku by dosiahli aj hráči ako Kadri, Rust či Landeskog. Všetci okrem Draisaitla a McDavida hrajú v tímoch, s ktorými sa momentálne nachádzajú na postupových pozíciách do play off. Edmonton je na deviatom mieste západnej konferencie a ak bude pokračovať v nasadenej forme, dostane sa do vyraďovacích súbojov.

Pätnásť je ale príliš optimistické a nepravdepodobné číslo. V tom prípade by išlo o najlepší počin od sezóny 1992/93, kedy sto bodov zaknihovalo až 21 hráčov. Hráči ako Kučerov či Rust by kvôli menšiemu počtu odohraných zápasov nemali šancu dosiahnuť tento míľnik. Čo je teda reálne? Väčšiu pravdepodobnosť môžeme nájsť v počte bodov, ktoré už majú, v kombinácii s počtom zvyšných zápasov. Napríklad líder produktivity Jonathan Huberdeau má 64 bodov v 47 stretnutiach. Získava 1,36 bodu na zápas a Florida ich odohrá ešte 35. Pri takomto tempe by mal získať ešte 48 bodov, čo by mu stačilo na konečných 112. Ak tento prepočet vykonáme pri každom z hráčov, dostaneme toto poradie:



Poradie Hráč Klub Záv. počet bodov 1. Leon Draisaitl Edmonton 123 2. Connor McDavid Edmonton 118 3. Nazem Kadri Colorado 115 4. Jonathan Huberdeau Florida 112 5. Kirill Kaprizov Minnesota 108 6. Johnny Gaudreau Calgary 106 7. Mikko Rantanen Colorado 104 8. Auston Matthews Toronto 103 9. Alexander Ovečkin Washington 102

V súčte to je teda deväť hráčov, čo by stále stačilo na rekordný počet za posledných 26 rokov. Ich výkonnosť sa však bude postupne meniť. Kto napokon vydrží? Dá sa čakať, že produktivita Nazema Kadriho sa spomalí, zatiaľ čo McDavid ešte má čo predviesť a môže zvýšiť svoju produktivitu. Navyše môžu prísť zranenia a iné problémy, ktoré nevieme odhadnúť. Dom Luszczyszyn z magazínu The Athletic vytvára prediktívny model, ktorý simuluje možnosti a vytvára predpoveď, koľko bodov by mal daný hráč získať. Do ohľadu berie aj minulé sezóny a mnoho pokročilých štatistík. Podľa tohto modelu sa nad trojcifernú hranicu dostanú iba piati hráči.

Bodovanie by vyhral McDavid so 125 bodmi, o jeden menej by mal Draisaitl. 104 by zaknihoval Huberdeau a 101 Rantanen. Kadri by bol posledný v prvej päťke, presne so 100 bodmi. Ovečkinovi by chýbal iba jeden, Kaprizovovi tri a Matthewsovi štyri. Prvú desiatku v produktivite by doplnil Marchand a Gaudreau. Nie je veľmi pravdepodobné, že do boja o stovku bodov zasiahne niekto iný ako títo desiati hráči. McDavid a Draisaitl by mali byť istotami. Huberdeau má k tomu takisto skvelo nakročené.

Leon Draisaitl (vľavo) a Connor McDavid. (Autor: TASR/AP)