Už po prvom góle sa Zvolenčania tešili, akoby bol rozhodujúci. Mali pravdu

Zvolenskí hokejisti dokázali zvrátiť nepriaznivú sériu so Spišskou Novou Vsou a o postupe do finále sa rozhodne vo štvrtok pod Pustým hradom.

„Spišiakom by určite vyhovovalo, aby opäť otvorili skóre. Chcú sa dostať do vedenia, aby sa cítili komfortne. Zvolen by musel otvoriť obranu a domáci by mohli spoliehať na brejkové situácie, ktoré im idú veľmi dobre,“ zhodnotil v štúdiu RTVS hokejový expert a bývalý hráč Boris Valábik.

Opatrný úvod naznačil, že zápas bude defenzívne ladený. Oba tímy sa snažili hrať aktívne a splnili si cieľ v prvej tretine – neinkasovať.