Kto získa titul? Spišská je ako rodina, Nitra zahodila starosti (prognóza)

Na prvý pohľad bude súperiť o hokejový titul prekvapujúca, ale zaslúžená dvojica. Spišská Nová Ves a Nitra sa v histórii extraligy stretnú prvýkrát proti sebe v play off sérii. A hneď vo finále. HK Spišská Nová Ves - HK Nitra Obaja súperi prekonali na ceste do finále ťažké prekážky. Oba kluby výrazne pracujú s fanúšikmi a pozitívnou emóciou a sú vo veľkom očakávaní historického úspechu. Dočká sa Spišská Nová Ves premiérového titulu alebo Nitra, ako najhoršie nasadený tím pred play off, dokáže vyhrať svoj druhý Pohár Vladimíra Dzurillu?

Vzájomné duely v sezóne 3:1 (v), 2:4, 2:3 (v), 3:2

HC Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves prvýkrát vo svojej histórii postúpila do finále extraligy. Po vyradení Banskej Bystrice (4:0 na zápasy) a Košíc (4:3 na zápasy) vstupujú Spišiaci do finále s výhodou domáceho ľadu. Až štyri z ôsmich výhier v play off boli po predĺžení a v tomto smere má Spišská Nová Ves stopercentnú bilanciu úspešnosti. To ukazuje mentálnu silu tímu. Paradoxne, sila Spišiakov sa najviac ukázala nie v predĺžení, ale v zápase číslo 7, v semifinále. Košice boli lepší tím, ale Spišská Nová Ves ubránila skorý dvojgólový náskok. V zápase sa zaskvel Filip Surák, ktorý bol brankárskou dvojkou za Marcelom Melicherčíkom, ale v rozhodujúcom zápase semifinále inkasoval len raz. Kto odchytá viac finálových duelov, je otázne. Prvý duel by podľa nepísaného pravidla, „Kto dostane tím do ďalšieho kola, ten chytá“, mal začať v bráne Surák. Slová ako tím, či rodina sa často spomínajú pri finalistovi zo Spiša. Nie je to náhoda. V semifinále až 19 hráčov dosiahlo aspoň jeden bod. Najzaujímavejšou štatistikou Spišskej Novej Vsi je ich zúfalá hra v oslabení počas play off. Vo štvrťfinále takmer každý tretí faul potrestal súper gólom. V semifinále Spišiaci dokonca nedosiahli ani 50% úspešnosť pri bránení oslabení. V oboch kolách play off boli najhorší v extralige a napriek tomu postúpili ďalej. To je nevídané a ťažko predpokladať, že pri rovnakej miere „úspešnosti“ hry v oslabení to rysom vyjde aj do tretice a získajú majstrovský titul.

Spišská Nová Ves vyhrá ak: Bude mať pozitívnu bilanciu domácich zápasov

Úspešnosť oslabení zdvihne na prijateľných 80% a viac

Prvá formácia rysov bude mať lepšia v mini zápasoch s prvou nitrianskou X faktor Igor Merežko Ukrajinský hokejista je aktuálne azda najkomplexnejší obranca v extralige. V doterajšom priebehu play off získal osem kanadských bodov. Trávi enormné množstvo času vo všetkých herných situáciách na ľade. So svojou 194 centimetrovou a metrák vážiacou postavou bude mať vo finále aj drobnú výhodu. Na o čosi užšom klzisku v Nitre to nebude mať do rohov až tak ďaleko ako na „letisku“ v Košiciach. S veľkou pravdepodobnosťou ho čakajú posledné duely v našej extralige a posun do lepšej ligy, možno až za Atlantik. Otázka je, či posledný zápas bude aj víťazný.

HK Nitra Neviem do akej miery v šatni Nitry počúvajú oldies, konkrétne Janu Kocianovú, ale jej legendárna pesnička „Zahoď starosti“, je na mieru šitá sezóne a najmä play off nitrianskeho tímu. Od stavu 2:1 pre Trenčín v predkole play off vyhrala Nitra 10 zo 14 zápasov. Vyradili dva najlepšie tímy po základnej časti a hotujú sa aj na ten tretí zo Spiša. Nitre sa podarilo stabilizovať zostavu a množstvo hráčov hrá svoj najlepší hokej v sezóne práve teraz. Okrem bodových stálic ako Samuel Buček, Robby Jackson výrazne prispievajú do kolónky gólov aj Miloš Bubela, Tomáš Hrnka a aj celá tretia formácia s Jakubom Lackom, Dávidom Okoličánym a Sebastiánom Čederlem. Posledný z nich dal aj postupový gól do finále, v predĺžení proti Michalovciam v zápase číslo 6. Realizačný tím na čele s Antonínom Stavjaňom vo väčšine sezóny striedal brankársku dvojicu Sami Aittokallio a Libor Kašík, pričom rozhodujúcu porciu zápasov v play off už chytá Fín. Obranca Branislav Mezei, sa môže stať najstarším kapitánom extraligového tímu, ktorý zdvihne nad hlavu Pohár Vladimíra Dzurillu.

Nitra vyhrá, ak: Produktivita tímu ostane na pleciach všetkých štyroch formácií

V hre 5 na 5 strelia viac gólov ako ich súper

Nebudú pomalším a unavenejším tímom v sérii (tak ako sa predpokladá) X faktor Samuel Buček Najproduktívnejší hráč domáceho tímu po základnej časti i v doterajšom priebehu play off vyhral v minulých sezónach všetky individuálne trofeje. V 25 rokoch mu do zbierky chýba najdôležitejšia kolektívna, titul majstra Slovenska. Popri finále Buček bude nepriamo bojovať aj o miestenku na majstrovstvá sveta do Česka. Ak zvládne byť hráčom série, Nitra vyhrá titul, a na MS by v takom prípade mal ísť.

Prognóza 4:3 pre Spišskú Novú Ves Finálová séria prinesie množstvo emócií. V DNA oboch klubov je vysoká miera EQ a súdržnosti medzi sebou. Hráči oboch tímov, budú každý zápas hrať tak, ako by to mal byť ich posledný v kariére. Spišiaci počas finále dokážu zlepšiť svoje špeciálne formácie a budú pôsobiť po väčšinu série svižnejšie, najmä na jej konci. Výhoda rozhodujúceho zápasu na domácom ľade sa taktiež prejaví v prospech rysov. Spišská Nová Ves získa svoj prvý extraligový titul v sedemzápasovej bitke.