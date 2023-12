Košičania nezlomnú spišskú pevnosť roztriasli, ale napokon nedobyli

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Parádnu štefanskú hokejovú zábavu ponúkol derby súboj extraligového lídra s obhajcom titulu. Už pred prvým buly sa spišskonovoveský klub pochválil historickým zápisom, keď prvýkrát dokázal v základnej časti vypredať hľadisko zimného štadióna. Zápas so skvelou fanúšikovskou kulisou priniesol množstvo zvratov, nevídané predĺženie aj úspešný ťah spišskonovoveskej striedačky s výmenou brankárov pred samostatnými nájazdami.

„Pre nás to bol play off zápas pred parádnou kulisou. Chceli sme si po dvoch prehrách, najmä tej v Humennom, napraviť reputáciu a podarilo sa nám to len vďaka veľkej bojovnosti. Košice boli o niečo hokejovejšie.

Dnes sa šťastie priklonilo k nám a sme radi za body, lebo tabuľka je šialene vyrovnaná. A hoci Košice ťahajú sériu prehier, tak je to v ich prípade určite kríza výsledková, nie herná, lebo v niektorých úsekoch zápasu boli ďaleko lepší ako my. My sme to dnes chceli urvať vôľou a to sa podarilo,“ hodnotil zápas tréner Spišskej Novej Vsi Vlastimil Wojnar.

Bakošove zlaté ruky Mužom zápasu bol útočník Martin Bakoš. V zápase strelil druhý vyrovnávajúci gól, prihrával na tretí obratový a dvoma premenenými samostatnými nájazdami strhol víťazstvo na stranu domácich.

„Po tých prehrách sme takýto zápas s kvalitným súperom potrebovali. Som rád, že sme to zvládli. Takéto víťazstvo je niekedy viac ako keby sme vyhrali 5:0. Bol to už taký play off hokej. Celý zápas to bolo o detailoch a drobných chybách,“ povedal Bakoš o zápase. Skúsený útočník bol aj prvým zo štvorice vylúčených Spišskonovovešťanov, ktorí zahrievali v predĺžení trestnú lavicu a dopriali Košičanom našťastie nevyužitý luxus hrať takmer celé predĺženie presilovku o jedného či dvoch hráčov.

„Dobre, že sme to ustáli. Po mojom zbytočnom vylúčení sa to začalo sypať. Zle sa tam sedelo a pozeralo na chlapcov. Možno v tej chvíli by sa vo mne kvapky krvi nedorezali. Ale klobúk dole pred chlapcami, že to takto dokázali ubrániť,“ poznamenal Bakoš k hektickému predĺženiu. V nájazdovej lotérii dokázal ako jediný dvakrát prekonať Jaroslava Janusa v bránke Košíc.