Spišiaci opäť prehrali na domácom ľade, druhú trhlinu v pevnosti urobili Košičania

Na gól Košičanov po peknej akcii dvojice Michal Chovan a Alex Breton z prvej tretiny dokázali domáci odpovedať v tretej tretine šťastným gólom Róberta Džugana, ktorý spoza bránky výborne „trafil“ vracajúceho sa Huntera Fejesa, od ktorého putoval puk do košickej bránky.

Zápas napokon do predĺženia a keď Spišiaci aj v ňom opäť nezúžitkovali presilovku, rozhodovali samostatné nájazdy.

Diváci opäť tlieskali aj po prehre

Napriek prehre diváci na spišskonovoveskom zimnom štadióne svojich miláčikov po zápase opäť vytlieskali a počas celého zápasu ich hnali neúnavne vpred.

„Pomáhali nám, bolo ich počuť ako stále. Ale niekedy to jednoducho nejde. Ako som už viackrát hovoril, prídu aj takéto zápasy. O tom je šport a aj hokej,“ zložil publiku poklonu v zápise uvedený strelec vyrovnávajúceho gólu Róbert Džugan.

„Hralo sa hore dole, išli sme do prečíslenia. Nedostal som to ideálne na strelu a zamotal som sa za bránku.

Chcel som to prihrávať na spoluhráča pred bránku a nakoniec si to tam sami vrazili. Aj to šťastíčko treba mať,“ opísal svoj šťastný zásah.