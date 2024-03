Spišskú kanonádu v tretej tretine odštartoval vyrýľovaný gól Valacha

Pred treťou tretinou sme si hovorili, že ak dáme jeden gól, tak sa to zlomí. A stalo sa. Nečakali sme, že to bude až takto,“ povedal po zápase.

Rozhodujú maličkosti a v takýchto už takmer play off zápasoch je to viac o škaredých góloch ako o nejakých pekných akciách,“ hodnotil Valach, ktorý sa vžil aj do kože Bystričanov a poľutoval ich:

„Hokej je v tomto niekedy krásny, že dlho to tam búchate, s prepáčením rýľujete a nechce to tam padnúť. Potom tam padne nejaká taká blbosť ako keď som ja vystrelil a zrazu sa to celé zlomí.

„Na to ako výsledkovo zápas dopadol, tak bol vyrovnaný. Bystrica hrala veľmi dobre. Som rád, že sa to takto otočilo, lebo to vôbec nevyzeralo veselo. Poznám to aj z tej druhej strany, keď sa vám ako tímu nasype v jednej tretine veľa gólov.

Príde frustrácia a jednoducho to tam padá. Keď hráte celý zápas o gól, bojujete, je to o jednom góle a potom sa zlomíte. Je to pre nich trochu krutý výsledok.“