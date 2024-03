Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 49. kola Tipos extraligy medzi Spišskou Novou Vsou a Banskou Bystricou.



HK Spišská Nová Ves



Rysy už nemôžu skončiť horšie ako na treťom mieste, no vzhľadom k vývoju v tabuľke ešte je tu šanca predbehnúť Michalovce, či skomplikovať to Popradu. Spišská zvládla východniarske derby v Košiciach. Museli otáčať skóre. Skóroval Oleksii Myklucha v 54. minúte. Nájazdy rozhodol v siedmej sérii Martin Bakoš.



HC 05 Banská Bystrica



Bystričania majú v nohách ťažké, ale úspešne prestížne derby o Hron. V Tipsport Aréne porazili Zvolen tesným rozdielom 4:3. Banská to nemá ľahké, čo sa týka konečného umiestnenia po základnej časti. Šiestu priečku môže ešte uloviť ktokoľvek. Hostia v januári doma vyhrali so Spišiakmi vysoko 7:3.