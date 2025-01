Studenič si Färjestad zamiloval: Máme najvyššie ambície. Chcem niečo vyhrať

Povedal to po úvodnom semifinálovom zápase Ligy majstrov na ľade Sparty Praha, v ktorom výrazne prispel k triumfu svojho tímu 6:2 . Dvadsaťšesťročný útočník strelil gól a pripísal si tri asistencie.

PRAHA. Slovenský hokejista Marián Studenič je maximálne spokojný so svojím angažmánom vo Färjestade.

"Som rád, že sme vyhrali. Bol to ťažký zápas a na malom ľade sa nám nehralo najlepšie, takže som rád, že mi zápas vyšiel a že sme uhrali dobrý výsledok.

Je to dobrá príprava na play-off a vďaka úspechom v ťažkých zápasoch môžeme získať väčšie sebavedomie.

Studenič sa cez leto vrátil do Európy po rokoch boja o NHL. V profilige odohral celkom 46 zápasov v dresoch New Jersey, Dallasu a Seattlu, no väčšinu času strávil na farme v AHL.

"Už som cítil, že po šiestich rokoch a troch rôznych organizáciách by som mal skúsiť niečo iné. Síce sa mi podarilo vybojovať si miesto v NHL, ale nikdy nie na dlho.

Som rád, že som späť v Európe. Švédska liga je veľmi kvalitná a som rád, že som tento krok urobil," pokračoval 26-ročný krídelník.