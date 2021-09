Košičania idú ďalej. Ani neviem, kam sme postúpili, smial sa ich strelec

KOŠICE. „Priznám sa, že ani neviem, kam sme to vlastne postúpili. Je to však pre nás skvelá vizitka. Vyzerá to aspoň na papieri dobre,“ smial sa po víťaznom zápase útočník HC Košice Adam Lapšanský.

Oceliari zdolali v záverečnom stretnutí skupiny Slovenského pohára na domácom ľade v derby Michalovce 5:2. Dva góly zaznamenal práve Lapšanský.

Košickí hokejisti postúpili do semifinále, ktoré je na programe počas prvej reprezentačnej prestávky v Tipos extralige.

Rozhodcovia pískali skoro všetko

Viaceré tímy vnímajú Slovenský pohár, ktorý sa obnovil po 24 rokoch, len ako ďalšiu formu prípravy na novú sezónu.