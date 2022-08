Chýbala efektivita, zažiaril brankár. Ktorí Slováci zaujali na Hlinka Gretzky Cupe?

"Ťažko sa odchádza, lebo chcete odísť z turnaja s víťazstvom," hodnotil pre Hockey Slovakia viditeľne sklamaný tréner Tibor Tartaľ.

"Tím rástol od prípravy s Popradom a od zápasu s Amerikou či po mentálnej stránke alebo v herných situáciách. Boli sme blízko v zápase so Švédmi aj teraz."

Príliš do reči nebolo ani strelcovi druhého gólu Slovenska Jurajovi Pekarčíkovi: "Od začiatku sme chceli vyhrať, bojovali sme, no nepodarilo sa, čo už... Toľko šancí, čo sme nepremenili, je to smola, škoda, že sa nám to nepodarilo zlomiť."

Problémom góly

Ak malo Slovensko na turnaji dopadnúť lepšie, nemohlo by byť také bezzubé v útoku a také rozhádzané v defenzíve.

Práve obrana mohla za nejednu veľkú šancu či dokonca gól súpera. Samuel Urban často excelentne hasil chyby obrancov, ale ani on nevie čarovať.

Slovensko ukončilo turnaj so skóre 7:19. Inkasovalo takmer trikrát viac gólov než samo strelilo.