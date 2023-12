Hokejový Slovan je ako Nokia. Na rozdiel od nej však môže dostať druhú šancu (komentár)

Následne sa pre svoju veľkosť a isté povýšenectvo nezaradila do šíku spoločností, ktoré si vybrali Android ako operačný systém a vyvíjala svoj systém. Chcela byť jedinečná, ale skončilo sa to krachom, predajom a de facto zánikom mobilov od Nokie.

Aktuálna situácia v hokejovom Slovane je podobná. Minulé rozhodnutia najvyšších klubových predstaviteľov dostali Slovan do situácie, keď sa v polovici sezóny potáca okolo 10. miesta v tabuľke. A krátkodobé zlepšenie je otázne.

Zodpovednosť za to niesli najvyšší predstavitelia spoločnosti.

Bez nejakej väčšej vedomosti o fungovaní hokejového sveta Rudolf Hrubý na tlačovke vyhlásil: „Cieľom je, aby sa Slovan stal bezkonkurenčne najlepším klubom na Slovensku. Keď sa to podarí, môžeme sa poobzerať, či by sme šli do inej ligy, ak budeme mať dostatočnú kvalitu.“

Na tejto ceste za najlepším klubom na Slovensku mal v klube panovať, zvýšený dôraz na mládež, majitelia chceli dotiahnuť do klubu špičkových trénerov k mládeži, ľudí, ktorí dlhodobo fungujú v zahraničí.

Cieľom bolo, aby mladíci plynulo prechádzali do seniorského tímu. Tlačová konferencia sa končila slovami, že sa chcú hokejom baviť.