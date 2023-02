Šťastný gól na víťazstvo nestačil, súboj s Nemcami rozhodli nájazdy

Prípravný zápas - Michalovce

Slovákov poslal do vedenia v štvrtej minúte Jozef Baláž a po gólovej otočke Nemcov vyrovnal v 55. minúte šťastným gólom z nulového uhla Maroš Jedlička na 2:2. V nájazdoch si však rozhodujúci zásah pripísal Tim Wohlgemuth.

V štvrtej minúte išli domáci reprezentanti do vedenia po tom, čo Baláž vyhral buly pre Goliana, po jeho strele sa tiesnený Jendek dostal pred bránkou k puku a posunul ho nekrytému Balážovi - 1:0.

Hlavaj podržal svoj tím aj v pri šanciach Jentzscha a Zitterbarta. V 12. minúte si slovenský tím vytvoril tlak, ale Grman ani Faško-Rudáš druhý gól nepridali.

II. tretina:

Slováci si v druhej tretine zahrali tri presilovky, ale využiť ich nedokázali. Nemci sa dostali k jednej, keď v 32. minúte hákoval Funtek a po sérii streleckých pokusov Leonhardt prekonal Hlavaja - 1:1.

Domáci reprezentanti sa následne dostali k závaru pred brankárom Ančičkom, no ten si poradil. V závere druhej tretiny sa do sľubnej príležitosti dostal nemecký útočník Schinko, no neuspel.