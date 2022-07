Šatan bude volať do NHL. Tréner chce na MS do 20 rokov aj Slafkovského a Nemca

"Je to v štádiu riešenia a rozhovorov. Riešime to cez Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH), ktorý bude smerovať oficiálne vyžiadanie na týchto hráčov," povedal Ivan Feneš.

POPRAD. Slovenskí hokejoví reprezentanti do "20" rokov v pondelok odštartovali záverečnú fázu prípravy na MS v Kanade (9. až 20. augusta).

Zatiaľ v ňom nefiguruje brankár Rastislav Eliaš, ktorý sa zúčastnil na vývojovom kempe pre nedraftovaných hráčov v klube Toronto Maple Leafs a ani útočník Adam Sýkora, ktorého klub New York Rangers sa k účasti mladého útočníka na MS "20" vyjadril pozitívne.

"Jeho stav sa zlepšuje zo dňa na deň. Nebolo to pre neho vôbec príjemné mať takéto problémy v tejto fáze prípravy. Je to pre nás rozdielový hráč a budeme s ním trpezlivý," poznamenal Feneš.

"O každého budeme bojovať do poslednej chvíle. Nech to dopadne akokoľvek, tak verím, že tím bude mať zvučné a kvalitné mená. Náš káder je široký. V Poprade máme hráčov, o ktorých budeme v hokeji počuť, tá kvalita je veľká."

"Konfrontácia našich mladých hviezd so svetovou špičkou je klubmi NHL vítaná," uviedol Feneš a k prípadnej účasti Slafkovského, Nemca a Mešára dodal:

Tréner Feneš by Sýkoru rád privítal v tíme, no posledné slovo majú "jazdci," ktorí si 17-ročného krídelníka vybrali ako svoju prvú voľbu zo 63. miesta.

Tréneri privítali 34 hráčov, ktorých rozdelili na dve 17-členné tréningové skupiny.

Počas piatich dní absolvujú viacero tréningových jednotiek a v stredu ich čaká aj modelovaný zápas so slovenskou "osemnástkou," ktorá je v príprave na prestížny Hlinka Gretzky Cup v kanadskom meste Red Deer (31. júla - 7. augusta).

"Koncom týždňa bude prvý rez, po ktorom zostane v kádri 25 hráčov a brankári. Konkurencia je v našom tíme veľmi silná, rovnako tak aj kvalita. Dôležité bude, aby hráči ukázali, čo v nich je a ako prišli pripravení," uviedol Feneš.

Termín MS je netradičný

MS hráčov do 20 rokov sa uskutočnia v netradičnom termíne, keďže predošlý turnaj tejto vekovej kategórie z prelomu rokov 2021 a 2022 organizátori predčasne ukončili pre priveľa pozitívnych prípadov na koronavírus.

Viacero mladíkov medzičasom prešlo draftom NHL a súpisky tímov budú odlišné.

"Som presvedčený, že MS "20" budú mať vysokú úroveň. Kvalita hráčov je obrovská. Vidím to na našom tíme, v ktorom je 45 hráčov, z ktorých každý má reálnu šancu ísť na MS," poznamenal Feneš.

Jedným z lídrov ofenzívy by mal byť Dalibor Dvorský, ktorý 15. júna oslávil iba 17. narodeniny. Štartoval aj na predčasne ukončených MS a na vlaňajšom Hlinka Gretzky Cupe nazbieral v 5 zápasoch 12 bodov (8+4).

Práve on by podľa predbežných predpovedí zámorských skautov mohol byť najvyššie draftovaný Slovák v roku 2023.

"Nedá sa to nevnímať, ale neriešim to. Je to ešte ďaleko. Sústredím sa na každý najbližší tréning a zápas. Idem krok po kroku," poznamenal Dvorský.