Strašné nešťastie, mrzí ma to, kajal sa po smolnom momente obranca Prešova

KOŠICE. "V celej svojej kariére som nezažil dva vlastné góly v jednom zápase a už vôbec nie, aby sa obe odrazili odo mňa. Mrzí ma to, je to strašné nešťastie," hodnotil smutne po zápase obranca Prešova Ján Ťavoda.

Stál som na svojej pozícii. Keď však priletí puk zo strany a nešťastne vás trafí do korčule, nedá sa s tým nič robiť," uviedol Ťavoda, ktorý verí, že už nič podobné do konca kariéry nezažije.

Rozhodcovia tvrdili jedno, striedačka druhé

Prvý gól bol pripísaný obrancovi Košíc Lucovi Snuggerudovi, druhý útočníkovi Marekovi Slovákovi. Ten sa v presilovej hre snažil prihrávkou nájsť voľného spoluhráča pred bránou.

"Ak by si to Ťavoda netečoval do brány, prihrávka by zrejme prešla na Pavla Klhůfka, ktorý by možno dal gól. Som ale rád, že to skončilo takto," pousmial sa Slovák.