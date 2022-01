Fraška v extralige. Po zápase sa bili hráči aj usporiadatelia, zasahovala polícia

Pred šatňou Spišiakov sa strhla bitka, do ktorej sa zapojili hráči na oboch stranách, ale aj usporiadatelia a členovia realizačného tímu.

MICHALOVCE. Extraligový súboj Michaloviec a Spišskej Novej Vsi priniesol dramatický priebeh, napínavý záver, no aj nechutnú dohru.

Ako ďalej informuje RTVS, konflikt sa dokonca dostal až pred michalovský štadión, kde sa strhla ďalšia bitka. Na mieste musela zasahovať aj polícia.

Situáciu mali odštartovať rasistické poznámky, naznačil to večer na sociálnej sieti útočník Spišskej Novej Vsi Richard Rapáč: „Diváci, súper a kustód na konci to podčiarkol. Divadlo, aké v 21. storočí nemá miesto. Apelovali sme na to už po domácom zápase s Michalovcami, keď boli Atwal s Mattom opice, ale bohužiaľ, situácia sa zopakovala.“