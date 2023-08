Tréner Sloveniek po prehre a vypadnutí: Na dievčatá som hrdý, ale je to sklamanie

/zdroj: hockeyslovakia.sk/

Arto Sieppi, tréner SR: "Musím opäť povedať, že som hrdý na dievčatá. Nechali na ľade úplne všetko. Mali sme veľké množstvo šancí na skórovanie, najmä v druhej tretine, v ktorej sme sa dostali do samostatných únikov. Bohužiaľ, opäť sme nedokázali streliť góly, a nedostali sme ani presilovkové príležitosti. Dievčatá bojovali dnes, rovnako aj v predchádzajúcich zápasoch. Nemám im čo vyčítať. Na hodnotenie šampionátu je priskoro. Musíme si sadnúť spoločne s realizačným tímom a vyhodnotiť, čo sa stalo. Chápem, že ľudia budú teraz kritickí, je to absolútne fér. Je to sklamanie pre všetky hráčky aj celý realizačný tím, že zostupujeme. Nikto si to neželal, ale musíme sa pozerať do budúcnosti. Čaká nás ešte jeden zápas na šampionáte, v ktorom chceme zvíťaziť."