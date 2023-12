Šestnástka ukončil turnaj prehrou s Českom. Ukázali potenciál do budúcnosti, hodnotí tréner

/zdroj: hockeyslovakia.sk/

Michal Blanár, tréner SR 16: „Česi boli strelecky aktívnejší, ale podržal nás brankár Dvořák a darilo sa nám čistiť predbránkový priestor. Hrali sme jednoducho, dobre sme si posúvali puky a so súperom sme držali herne i gólovo krok. Škoda len tých gólov zo záverov tretín. Inkasovali sme v posledných sekundách, ale nepripisoval by som to strate koncentrácie. Súper tlačil do konca a dokázal to zúročiť. Celkové hodnotenie turnaja je každopádne veľmi pozitívne. Chlapci ukázali dobré výkony a hlavne srdiečko a bojovného ducha. Ťažké zápasy hrali až do konca a mrzí len ten záver. Je však potešiteľné, že chlapci sa za žiadnych okolností nevzdávali a ukázali potenciál do budúcnosti.“