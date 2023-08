Žiadnu paniku. Na Nemcov Slováci nestrácajú a Česi majú o dve triedy lepší ročník

Čím to je? Veď Slováci len pred dvoma rokmi zdolali na turnaji štyroch súperov a dostali sa do finále. Česi len nedávno zažili tri roky neúspechov, keď sa nedostávali medzi najlepšiu štvoricu.

Odpoveď je jednoduchá. Čo ročník to iná generácia hráčov a kádre reprezentácií do 18 rokov sa z roka na rok podobajú len minimálne.

Chýbalo máličko a vyrovnali by historicky najlepší výsledok.

Prvú ochutnávku preddraftovej sezóny zažijú skauti aj hokejisti práve na Hlinka Gretzky Cupe. Ten dá konkrétnejšie odpovede, na koho sa zamerať a ktoré individuality by sa mohli presadiť aj na najvyššej úrovni.

Česi zvíťazili na Hlinka Gretzky Cupe v doterajšej histórii jediný raz. V roku 2016 prerušilo dlhoročnú šnúru šampiónov Kanady, ktorí sa vtedy šokujúco neprebojovali ani do semifinále.

Vo finále neboli hostitelia do počtu. Kanadu skutočne potrápili a dokonca viedli, ale v 80. minúte predĺženia napokon rozhodol o zlate pre topfavorita Malcolm Spence, ktorý využil zaváhanie Ondřeja Kosa.

Šepkalo sa, že by proti Fínom mohli byť favoritom. Okrem výhry nad Kanadou totiž Suomi nepredvádzali oslnivé výkony. A od Čechov dostali poriadny výprask 8:2.

Česi boli vo finále po prvýkrát od roku 2017 a po striebre z nedávnych MS do 20 rokov ich mladá generácia naďalej potvrdzuje, že dokáže byť konkurencieschopná vo svetovej špičke.

Budúca jednotka draftu?

Lídrami mužstva boli Adamovia.

Jeden z nich je Adam Benák. Stal sa najproduktívnejším hráčom tímu s dvomi gólmi a ôsmimi asistenciami. Na turnaji nenazbieral nik viac bodov.

Siahal dokonca na historický rekord. Spomedzi hráčov v kategórii do 17 rokov bol na jednom turnaji produktívnejší len Dalibor Dvorský s 12 bodmi v roku 2021.

Hovorí sa o ňom, že by mohol vyzvať Michaela Misu v súboji o post jednotky draftu 2025. Zaznamenal o dva body viac. Experti však varujú, že mu chýba výška i váha.

V českej defenzíve sa do budúcna rysuje silné bratské duo. V zadných radoch nastupoval Adam Jiříček, brat Davida, ktorý sa v roku 2022 stal šestkou draftu. Aj od Adama sa očakáva, že by mohol preniknúť do top desiatky.

Druhým najproduktívnejším Čechom sa stal osembodový Adam Titlbach. Rovnako ako Benák a Jiříček, aj on hrával v poslednej sezóne za Plzeň, ktorá sa pýši výchovou najväčších talentov. Svoje šance pred draftom si v budúcom ročníku chce zvýšiť v drese Vancouveru Giants (WHL).