Proti Slovanu ťahajú sériu prehier. Je to najťažší súper, zhodujú sa Košičania

KOŠICE. Hokejisti HC Košice vnímajú Slovan Bratislava ako najsilnejšieho možného súpera, pred ktorým však nechcú mať príliš veľký rešpekt. V semifinálovej sérii Kaufland play off Tipos extraligy nie sú v pozícii favorita, začnú ju dvomi zápasmi na ľade súpera s cieľom zvíťaziť aspoň v jednom z nich. Brankár Andrej Košarišťan aj jeho spoluhráči veria, že po nepriaznivých výsledkoch s "belasými" v základnej časti sa potvrdí, že play off je iná súťaž. Osem prehier v sérii Košičania podľahli Slovanu vo všetkých štyroch vzájomných zápasoch v základnej časti 2021/2022. Nezískali v nich ani bod a tohto súpera nezdolali od 1. marca 2020, keď na bratislavskom ľade zvíťazili 4:1.

Bol pri tom aj Košarišťan, ktorý víťazstvo "oceliarov" sledoval zo striedačky. Odvtedy Slovanu podľahli v ôsmich extraligových zápasoch a pred vzájomnou sériou si uvedomujú, že niet lepšej príležitosti na revanš. "Slovan vnímam ako silného súpera. Je to favorit série, vyhral základnú časť a jeho sila je veľká. Budú to pre nás náročné zápasy, no dáme do nich maximum nášho úsilia. Sériu začíname vonku a bolo by dobré, ak by sa nám podarilo vyhrať jeden z úvodných dvoch zápasov," uviedol Košarišťan pre TASR.

V košickej bránke nastúpil vo všetkých štyroch vzájomných zápasoch v základnej časti, v dvoch prípadoch však po spŕške gólov prepustil miesto Dominikovi Riečickému. Košičanom stretnutia s "belasými" príliš nevyšli a to by radi zmenili: "Zápasy s nimi boli špecifické. Síce sme všetky prehrali, ale viackrát nechýbalo veľa k tomu, aby sme bodovali. Play off je však iná súťaž a verím, že všetci spravíme všetko pre to, aby sme boli lepší a aby to mal Slovan s nami ťažšie." Špeciálna séria aj pre Šedivého Slovan bol v základnej časti (spoločne s Nitrou) so 189 strelenými gólmi najlepší spomedzi všetkých tímov a v štyroch zápasoch strelili Košiciam 17 gólov. Košarišťan a spol. si uvedomujú ofenzívnu silu súpera: "Ich štatistiky hovoria za všetko. Slovan má v útoku veľké mená. Play off je však špeciálne aj v tom, že hocikto môže dať dôležitý gól a nebezpečný je každý hráč. My si musíme dať pozor na všetkých. Hovorí sa, že play off rozhodujú štvrté formácie, preto nesmieme podceniť ani jedno striedanie."

V súčasných kádroch Slovana a Košíc je päť hráčov s minulosťou v tíme súpera. Proti bývalým košickým spoluhráčom nastúpia Slovanisti Marcel Haščák, Martin Belluš a Jakub Sukeľ. Dres Slovana si v minulosti obliekli obranca Eduard Šedivý a útočník Marek Bartánus, ktorý s ním získal v roku 2012 majstrovský titul po dramatickej sedemzápasovej finálovej sérii práve s Košicami. O motiváciu majú postarané Šedivý odohral za Slovan predčasne ukončenú sezónu 2019/2020. "Spoločne s Marekom Bartánusom sme hrali proti nášmu bývalému klubu už vo štvrťfinále proti Michalovciam a rovnaká situácia nastane aj teraz. O motiváciu však máme postarané všetci. Vieme o sile súpera, no netreba mať z neho prehnaný rešpekt," uviedol Šedivý, ktorý verí v silu košického mužstva.

Eduard Šedivý (vľavo) ešte v drese Slovana Bratislava. (Zdroj: TASR)