Košický strelec o výnimočnom góle Slovanu: Nič to pre mňa neznamená

BRATISLAVA. Zhruba 5300 divákov si našlo cestu na prvý semifinálový zápas bratislavského Slovana proti Oceliarom z Košíc. Dlhoroční rivali sa streli vo vyraďovacej fáze hry po 10 rokoch – v sezóne, keď oba kluby oslavujú sto rokov od založenia. Slovan vyhral 5:2. Klhůfkova „demitrovka“ Na úvod gólová lahôdka, no potom hneď niekoľko chýb, ktoré sa podpísali pod presné zásahy Slovana. Košičania, resp. Pavel Klhůfek otvoril skóre priam exhibičným zásahom, keď napodobnil Pavla Demitru a jeho gól Pavlovi Rybárovi zo sezóny 2004/2005.

To bol však jediný okamih, keď hostia nad Slovanom viedli.

„Momentálne mi je úplne jedno ako ten gól padol. Sústredím sa na to, aby sme tu zajtra vyhrali a neriešim svoje góly. Ono, samozrejme, že to teší, ale nič to pre mňa neznamená,“ vyslovil krátko po zápase spomínaný strelec. Potrestané chyby Oceliarov V strednej časti hry ukázali Slovanisti svoju silu a nielen, že vyrovnali, ale dostali sa do vedenia o dva góly.

„Dostali sme dva hlúpe góly, keď sme zabudli brániť. Myslím si, že to bol rozhodujúci moment stretnutia. Síce sme sa na konci druhej tretiny vrátili do zápasu, namiesto vyrovnania sme inkasovali ďalšie. Nič sa však nedeje. V piatok je ďalší zápas,“ pokračoval Klhůfek.

"Kľúč k úspechu? Musíme sa vyvarovať chybám. Myslím, že to bol vyrovnaný hokej, no my sme o 3-4 chyby urobili viac. To súper dokázal potrestať; mal tam nejaké samostatné nájazdy a to sa v semifinále nesmie stávať. Fyzicky to bolo dobré, vyrovnané,“ dodal. Vzájomné zápasy vyhral Slovan V aktuálnej sezóne išlo o piatej vzájomné meranie síl oboch tímov, Košice ani raz nenašli na svojho súpera recept.