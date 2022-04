Košice dali parádny prvý gól. Slovan im nakoniec nastrieľal päť

Tipos extraliga - semifinále play off, 1. zápas

Slovan ako prvý vystrelil v zápase na bránku, Kytnárov nepríjemný pokus vykryl Košarišťan. Po ňom nemieril presne ani Jääskeläinen a Gachulincova bomba od modrej čiary len tesne minula pravú žŕdku. Košičania odpovedali strelou Šedivého, ale obranca Košíc mieril len do hornej žŕdky.

BRATISLAVA. Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v prvom semifinálovom zápase Kaufland play off Tipos extraligy nad HC Košice 5:2 a ujali sa vedenia v sérii 1:0.

Slovan mal najväčšiu šancu vyrovnať dve minúty pred koncom 1. tretiny, ale Rapuzziho strelu z pravej strany brankár chytil. To už sa na ľade iskrilo takmer po každom súboji pred bránkoviskom.

Hostia išli do vedenia v 7. minúte po nádhernom góle Klhůfka. Český útočník si pred zakončením dal hokejku medzi nohy a tejto jeho akcii zatlieskali aj domáci fanúšikovia. Hostia mohli vzápätí vyhrávať o dva góly, ale Slovák nepremenil nájazd a neuspel ani pri dorážke.

II. tretina:

Od úvodu druhej tretiny boli Košice lepším tímom. Domácim sa nedarilo v presilovke vystreliť ani raz na bránku a od divákov si vyslúžili piskot. Košice mali lepší pohyb, ale v 28. minúte poslal Yogana do úniku Haščák a útočník Slovana prekonal Košarišťana strelou medzi betóny - 1:1.

Od tej chvíle ubudlo šancí, obe mužstvá dobre bránili. Platilo to do 36. minúty, keď Takáč našiel pred bránkou nekrytého Jääskeläinena a fínsky krídelník poslal Slovan do vedenia.

Len 25 sekúnd po góle na 2:1 dal svoj druhý gól v zápas Yogan, záver druhého dejstva bol ešte dramatický. V oslabení totiž Matoušek vo vyloženej šanci namieril len do žŕdky a vzápätí znížil McPherson na 3:2.

III. tretina:

V tretej tretine to bol boj o každý kúsok ľadu. Slovan poctivo bránil už stredné pásmo, ale stačil aj útočiť. Košičania sa už do ofenzívy príliš nedostávali, ale ich snaha bola viditeľná. Zmrazil ich však gól Takáča v 50. minúte, útočník Slovana zužitkoval prihrávku Jääskeläinena a sám pred Košarišťanom mieril tvrdo i presne.

Oceliari mali potom šancu po akcii Chovana, ale útočník hostí nezasunul puk pod betón Petersa. Naopak, Rapuzzi onedlho vyrazil do brejku, natlačil sa pred bránku a definitívne uzavrel skóre zápasu na 5:2.