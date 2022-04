Je to hanba, vravel tréner Košíc o nariadenom trestnom strieľaní

"Faul to bol, to si treba priznať. Či to bolo na trestné strieľanie... Rozhodca má na rozhodnutie len jeden pokus.

"Je to hanba, že zlé rozhodnutie v závere ovplyvnilo tento dôležitý zápas. Určite to nemalo byť trestné strieľanie. Boli tam normálne preteky o puk.

"Som veľmi rád za to, aký podal skvelý výkon. Jednoznačne ukázal, že je hráčom, ktorý prišiel do Slovana pre to, aby dával góly," dodal.

Haščák sa zranil

Yogan sa pri zranení kanoniera Marcela Haščáka presunul do elitnej formácie.

V úvodnej tretine sa Haščák odobral zo striedačky do kabíny. Pôvodne sa špekulovalo o probléme s výstrojom. Do druhej tretiny však opäť na chvíľu nastúpil, no po chvíli zamieril znova do kabín a duel nedohral.

"Marcel má nejaké zranenie. Zatiaľ nevieme, aké je to vážne. Skúsil hrať, ale nešlo to. Uvidíme čo s ním bude. Máme deň voľna. Jeho absencia by pre nás znamenala stratu," skonštatoval Podkonický.