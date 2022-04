Tréner Slovana sa hneval: Rozhodca by mal za to vylúčenie dostať pokutu

Podkonický: Bolo to prifilmované

Slovan Bratislava síce uspel pomerne jednoznačne v úvodných dueloch na domácom ľade, kde nastrieľal 11 gólov, no na východe sa ofenzívne hviezdy "belasých" trápili.

"K tej poslednej minúte sa nebudem vyjadrovať, to nech si vyriešia kompetentní. Ten pán rozhodca by mal dostať takú pokutu, lebo to je prifilmované a takých faulov je tam milión za celý zápas.

V takomto dôležitom zápase to nemôže odpískať," hneval sa krátko po zápase tréner Slovana Andrej Podkonický.

Na tlačovej konferencii po vychladnutí emócií už hovoril diplomatickejšie.