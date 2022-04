Slovan môže v ďalšom zápase ovládnuť extraligu. Vybojoval si mečbal

Tipos extraliga - finále play off, 5. zápas

BRATISLAVA. Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili v piatom súboji finále Kaufland play off Tipos extraligy doma nad HK Nitra 3:1 a v sérii vedú 3:2.

Po bezgólovej prvej tretine si Slovan vypracoval vďaka presným zásahom Andrewa Yogana a Adama Lukošika v 27. minúte náskok 2:0, Nitra stihla ešte do konca druhého dejstva znížiť zásluhou svojho kapitána Branislava Mezeia.

Priebeh zápasu HC Slovan Bratislava - HK Nitra

I. tretina:

Zápas sa hral od úvodu v rýchlom tempe, s minimom prerušení, hráči dohrávali súboje a diváci videli niekoľko tvrdých stretov. Slovanisti predviedli v 1. tretine viac nebezpečnejších akcií, no bez gólového efektu, ich výsledkom bolo iba to, že rozchytali Honzíka.

Brankár Nitry zasiahol pri strelách Kytnára a MacKenzieho, v strehu bol aj pri pohotovom bekhendovom zakončení Ziga, pokuse Sukeľa či Harrisa z otočky s následnou dorážkou Takáča.

Nitrania sa snažili zachytávať domáce útoky na svojej obrannej čiare a po získaní puku využívali každú možnosť zaútočiť. Domáci brankár Peters sa zapotil najmä pri strelách Hrnku, Vargu a Holešinského, zaujímavý bol aj pokus Bajteka so snahou o teč Vargu.

II. tretina:

Nitra začala 2. tretinu bleskovým brejkom, po zadovke Krivošíka prešiel puk bránkoviskom, no tiesnený Buček ho nedokázal poslať do siete. Bezgólový stav prelomil až v 22. min na opačnej strane Yogan, ktorý dostal od Rapuzziho prihrávku na ľavom krídle a strelou z kruhu nad lapačku prekonal Honzíka - 1:0. Slovan to nakoplo a v 27. min viedol už o dva góly.

Kytnár vysunul Lukošíka, ktorý zblízka zavesil na 2:0.