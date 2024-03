Proti Košiciam? Ani sme nevedeli. Škoda, že to bude tak skoro, mrzelo Sersena

BRATISLAVA. Čierno-biela obrazovka na kocke, belasé dresy z 80-tych rokov, staré šály, cheerleaderky v dobovom oblečení. Slovan Bratislava si pripravil pre divákov zápas v retro štýle, v ktorom privítal v poslednom kole základnej časti Tipos extraligy Liptovský Mikuláš. VIDEO: Roman Kukumberg a jeho rozlúčkové kolo

Okrem toho, že sa zápas niesol v staromódnom štýle, sa so svojou kariérou rozlúčil aj Roman Kukumberg starší, ktorý si v prvom útoku zahral spoločne so svojím synom Romanom.

Pre Slovan to však nebol exhibičný zápas, išlo mu o veľa. Ak by prehral, mohol skončiť aj na deviatom mieste, čo by mu nezaistalo ani domáce prostredie v osemfinále. Nakoniec takáto situácia nenastala a Slovan po výhre 5:2 skončil na piatom mieste. Vo štvrťfinálovej sérii sa stretne vo veľkom derby proti Košiciam.

Zápas prilákal aj 7 426 fanúšikov, čo patrí k najvyšším návštevám tejto sezóny. Klub si pre nich pripravil aj autogramiádu belasých legiend Ľubomíra Ujváryho, Františka Hejčíka, Marcela Sakáča, Milana Kuželu, Miroslava Miklošoviča, Jána Jaška, Dáriusa Rusnáka a Mariána Bezáka. Proti Košiciam? Ani sme nevedeli Súperom Slovana vo štvrťfinále tak budú štvrté Košice. "Proti Košiciam? Ani sme nevedeli. Ja sa na to teším a neviem sa dočkať. Trochu si teraz musíme oddýchnuť," povedal obranca domácich Andrej Golian.

Ako dodal, všetci sú vďační za to, že proti Liptákom sa im podarilo vyhrať. "Zo začiatku to vyzeralo kadejako, tie prvé striedania nám vôbec nešli," doplnil. VIDEO: Andrej Golian reaguje po zápase

Podľa kapitána Slovana Michala Sersena bude séria s Košicami zábava. Mrzí ho však, že bude už tak skoro. "Je to otvorené, môže to dopadnúť akokoľvek. Nemyslím, že bude mať niekto z niekoho strach. Treba mať zdravý rešpekt a my aj oni máme sebavedomie. Bude to pekná séria," prezradil. Sezóna na dve časti Sezónu by kapitán rozdelil na dve časti - pred Vianocami a po nich. "Keď sa pozrieme na to, kde sme boli okolo Vianoc v tabuľke a kde sme teraz, teší nás to. Hra sa zlepšila a celé to môže dopadnúť veľmi dobre," dodal.

Zmien podľa neho bolo veľa. "Od hráčskych, trénerských až po systémové. Veci si do seba sadali a verím, že sme pripravení na to play-off," vysvetlil. Ak by hral Slovan predkolo, mohlo by sa stať, že by odohrali päť zápasov za sedem dní. "To je zbytočné míňanie energie. Využijeme to rozumne na oddych, regeneráciu," konkretizoval Sersen. Boli len dve možnosti Tréner Slovana Peter Oremus na pozápasovej tlačovej konferencii povedal, že nič iné okrem výhry by ich do vrchnej šestky neposunulo.

Tréner Slovana Peter Oremus počas 50. kola hokejovej Tipos extraligy HC Slovan Bratislava – HK 32 Liptovský Mikuláš. (Autor: TASR)

"Chlapci to zvládli, no postup do vrchnej šestky nie je o poslednom zápase. Z posledných 24 zápasov vyhrali 16. Je to odmena, Slovan si to zaslúži. Vo všetkých zápasoch chceli urobiť maximum. Je dôležité, aby sa tím teraz naštartoval," povedal.