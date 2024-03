Presilovka mohla zmeniť vývoj série. Slovan však v kľúčových chvíľach zlyhal

"Oni sú tam na to, aby riešili sporné situácie. Určite sme ja aj kolega neboli s niektorými rozhodnutiami spokojní. Určite aj oni majú svoje chyby," povedal po zápase tréner domácich Peter Oremus.

Tr estali z každej chyby

Prvý gól Slovana strelil Tomáš Török, ktorý dostal prihrávku spoza bránky a Dominika Riečického pohodlne prekonal.

"Mali sme veľmi dobrý vstup do zápasu, potom sme si to pokazili vlastnými chybami. Opäť neskôr nedisciplinovanosť a malé individuálne hrúbky rozhodli, že Košice vedú 3:0," uviedol.

Ako jednu z chýb uviedol, že v niektorých situáciách boli hráči neskoro a efektívne Košice ich potrestali z každej chyby.

Slovan mal v závere za jednogólového manka presilovku piatich proti na troch, no podľa Töröka si nedokázali vypracovať gólovú šancu. "Mrzí to, lebo sme mali na nich, bolo to v našich silách," dodal.

Pred štvrtým duelom musia dobre zregenerovať. "Hráme o všetko, budeme opäť nepríjemní, hladní a agresívni. Verím, že nás prídu aj ľudia podporiť," uzavrel.